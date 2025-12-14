Nazilli’de gece yarısı yaşanan olayda, bir apartmanın önü ve arkası benzin dökülerek ateşe verildi. Jandarma, boşanma sürecindeki eşinin yaşadığı binayı yakmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün gece saatlerinde yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece devriyesi sırasında 3 katlı binada duman çıktığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası