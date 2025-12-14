Beyoğlu’nda taşınma sürecinde olan Özel Okmeydanı Hastanesi’ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Polis geniş çaplı operasyon başlatırken, olayla bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde cumartesi gecesi hareketli anlar yaşandı. Taşınma sürecinde olduğu öğrenilen Özel Okmeydanı Hastanesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar hastanenin girişine doğru ateş açtıktan sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemelerde hastane kapısına isabet eden mermiler ve çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.

BAZI ŞÜPHELİLERİN YAŞI 18'İN ALTINDA

Polis ekipleri, olayın ardından yürüttükleri çalışmalarda saldırının provoke edilmeye çalışıldığını, bazı şüpheliler tarafından pankart açıldığını belirledi. Yeni nesil motosikletli suç gruplarına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile birlikte A.M. (14) ve M.M. (17) isimli yaşı küçük şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde, gözaltına alınanlardan 3 kişinin pankart açma eylemine karıştığı, 5 şüphelinin ise silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

