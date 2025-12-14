Bugün maç var mı? 14 Aralık 2025 maç programı netleşti
Futbol tutkunları günün maç programı belli oldu. 14 Aralık 2025 Pazar günü, hem Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını şekillendirecek mücadeleler hem de Avrupa'nın birçok liginde nefes kesen karşılaşmalar oynanacak. Taraftarlar sabahın ilk ışıklarıyla "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
14 Aralık Pazar için hazırlanan güncel maç takvimi arama motorlarında sorgulatılıyor. Bugün Süper Lig'de birbirinden önemli 4 karşılaşma olacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. Özellikle 14:30'da Gaziantep FK - Göztepe, 17:00'de Fatih Karagümrük - Kocaelispor maçları heyecanla beklenirken gözler 20:00'de oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş ve Samsunspor - Başakşehir FK karşılaşmalarına çevrildi.
14 ARALIK 2025 MAÇ LİSTESİ
Türkiye - Trendyol Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - Göztepe
17:00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş
20:00 Samsunspor - Başakşehir FK
TÜRKİYE - TRENDYOL 1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - Bodrum FK
13:30 Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16:00 Vanspor - Ümraniyespor
19:00 Pendikspor - Iğdır FK
İNGİLTERE - PREMİER LİG
17:00 Crystal Palace - Manchester City
17:00 Nottingham Forest - Tottenham
17:00 Sunderland - Newcastle United
17:00 West Ham United FC - Aston Villa
19:30 Brentford - Leeds United
İSPANYA - LA LİGA
16:00 Sevilla - Real Oviedo
18:15 Celta de Vigo - Athletic Bilbao
20:30 Levante - Villarreal
23:00 Alaves - Real Madrid
ALMANYA - BUNDESLİGA
17:30 Freiburg - Borussia Dortmund
19:30 Bayern Münih - Mainz 05
21:30 Werder Bremen - Stuttgart
FRANSA - LİGUE 1
17:00 Olympique Lyon - Le Havre
19:15 Auxerre - Lille OSC
19:15 Strasbourg - Lorient
19:15 Lens - Nice
22:45 Marsilya - Monaco
İTALYA - SERİE A
14:30 Milan - Sassuolo
17:00 ACF Fiorentina - Hellas Verona
17:00 Udinese - Napoli
20:00 Genoa - Inter
22:45 Bologna - Juventus