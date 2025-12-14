Pentagon’un operasyon elemanı Rubin ağzından kaçırdı! Trump, Türkiye için Kongre’ye formül sunacak
CIA ve Pentagon'un Türkiye düşmanlığıyla bilinen eski çalışanı Michael Rubin, Yunan basınına verdiği demeçte ABD yönetiminin Türkiye’ye yönelik F-35 süreciyle ilgili perde arkasını açığa çıkardı. Rubin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye için Kongre’yi devre dışı bırakabilecek bir formül arayışında olduğunu itiraf etti.
- CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Kongre'nin 30 günlük kritik bir inceleme süresi bulunuyor.
- Trump yönetiminin, Türkiye'nin S-400'leri işlevsiz hale getirmesi karşılığında yaptırımları askıya almak veya muafiyet tanımak için özel bir formül aradığı iddia edildi.
Türk düşmanı CIA aparatı Michael Rubin, Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşünün Washington’daki bazı çevreleri rahatsız ettiğini itiraf etti.
RUBİN’İN ASIL KORKUSU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUNU ZAFER İLAN EDER
Rubin, Türkiye’nin F-35’lere yeniden kavuşmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük bir siyasi kazanım olarak sunulacağını savundu. Daha da ileri giden Rubin, Türkiye’nin bu uçakları İsrail’e karşı kullanabileceği yönündeki senaryoları gündeme taşıyarak dikkat çekti.
30 GÜN KRİTİK: KONGRE’DE PANİK SÜRESİ BAŞLADI
Trump yönetiminin önündeki en büyük engel CAATSA yaptırımları. ABD yasalarına göre Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin devreye girmesi gerekiyor. Kongre’nin bu tür adımları incelemek için 30 günlük kritik bir süresi bulunuyor.
Rubin’e göre Trump bu süreci “ABD’nin hayati çıkarları” gerekçesiyle aşmaya çalışıyor. Beyaz Saray’ın Kongre’ye Türkiye için özel bir formül sunmaya hazırlandığını iddia etti.
Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi için bir formül aradığı ifade eden Rubin, ABD Dışişleri Bakanı'nın masasında yaptırımların askıya alınması ya da bazı maddelerden muafiyet tanınması gibi seçeneklerin bulunduğu itiraf etti.
S-400 BAHANESİ YİNE SAHNEDE
Rubin’in analizinde S-400 konusu da yeniden gündeme getirildi. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini tamamen devre dışı bırakmasa bile “işlevsiz” hale getirecek bazı teknik adımlar atabileceği iddia edildi.
ABD tarafının bu durumu Kongre’ye “tehdit ortadan kalktı” şeklinde sunabileceği, bunun da F-35 sürecinin önünü açabileceği aktarıldı.
ASIL ENDİŞE: TÜRKİYE KAZANIR
Rubin’in satır aralarında asıl korkunun, Türkiye’nin F-35 teknolojisine yeniden erişmesi olduğu dikkat çekti.
Eski Pentagon yetkilisi, "Ankara bu sayede yerli savaş uçağı KAAN projesinde büyük bir ivme kazanabilir. İsrail ve müttefikleri açısından “yıkıcı bir emsal” oluşturacak" ifadelerini kullandı.
30 GÜN NASIL İŞLEYECEK
CAATSA YAPTIRIMLARI
CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımların Türkiye'ye karşı uygulanmasını engellemişti.