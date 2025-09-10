Pentagon’un kara propagandacısı Rubin Türkiye’yi hedef gösterdi: İsrail her an vurabilir!

ABD'nin eski Pentagon yetkilisi ve Türkiye karşıtı kara propagandacılarından Michael Rubin, Türkiye’yi hedef alan yeni bir yazı kaleme aldı.

Rubin, “İsrail Katar’daki Hamas’ı Vurdu: Sırada Türkiye Olabilir” başlıklı yazısında, Hamas liderlerinin Türkiye’deki varlığına işaret ederek Ankara’yı açıkça hedef gösterdi.

İlgili Haber İsrail, Trump’ın müzakere masasını bombaladı: Katar’da suikastı Ankara engelledi

NATO KORUMA SAĞLAYAMAZ

Rubin’in iddialarına göre, Türkiye’nin NATO üyeliği, İsrail’in muhtemel bir saldırısına karşı koruma sağlamayabilir.

Rubin, “İsrail’in Hamas’ı dünyanın neresinde olursa olsun hedef almaya devam edeceğini” öne sürerek, Türkiye’nin Hamas için güvenli bir sığınak olmadığını yazdı. NATO’nun 5. maddesinin Ankara’yı otomatik olarak korumayabileceğini iddia eden Rubin, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin Türkiye’ye yönelik muhtemel bir saldırıda veto kullanabileceğini ileri sürdü.

Ayrıca ABD’nin de Türkiye’nin Hamas ile ilişkileri gerekçe gösterilerek benzer bir pozisyon alabileceğini yazdı.

İSRAİL HER AN SALDIRABİLİR

İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırıyı “meşru müdafaa” olarak gösterme çabasına girerken, Türkiye’yi doğrudan hedef tahtasına oturttu. Ankara’yı “terörü destekleyen devlet” gibi göstermeye kalkışan Rubin, adeta İsrail’in Katar’dan sonra Türkiye’ye saldırmasını talep etti.