Pentagon'un operasyon elemanı Rubin, Bayraktar TB2'den korktu: "Türkiye'nin silah gücü büyüyor!"

CIA ve Pentagon'un Türkiye düşmanlığıyla bilinen eski çalışanı Michael Rubin, TB2'nin savaş alanındaki etkisinden duyduğu korkuyu yazısında itiraf etti. Hindistan'ın Türk SİHA'larına karşı savunma geliştirmek için yardım istediğini belirten Rubin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kabul etmek zorunda kaldı.

ABD'nin eski Pentagon yetkilisi ve Türkiye karşıtı yazılarıyla bilinen Michael Rubin, Türk savunma sanayisini hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi.

"Hindistan-Pakistan Savaşında Kaybeden Türkiye'nin Silah Endüstrisi mi?" başlıklı yazısında, Bayraktar TB2'nin çatışma bölgelerindeki etkinliğini tartışmaya açan Rubin, aslında Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki etkisini istemeden de olsa kabul etti.

BAYRAKTAR TB2'NİN KÜRESEL GÜCÜ RAHATSIZ EDİYOR

Michael Rubin, yazısında Türkiye'nin Bayraktar TB2 ile elde ettiği başarıları küçümsemeye çalışsa da satır aralarında itiraf niteliğinde ifadeler dikkat çekti.

Rubin, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferden Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişine kadar Bayraktar TB2'nin "oyun değiştirici" rolünü vurgulamak zorunda kaldı. Rubin, "Bayraktar TB2, Ukraynalıların toparlanmasını ve Rus işgalcileri geri püskürtmesini sağladı" ifadesiyle, Türk SİHA'larının sahadaki gücünü istemeden de olsa kabul etti.

RUBİN'İN KORKUSU: TB2'NİN GÜCÜ KARŞISINDA DAYANABİLECEKLER Mİ?

Rubin, Hindistan-Pakistan çatışmasında Türk yapımı insansız hava araçlarının Hindistan tarafından vurulduğunu iddia etti. Ancak bu açıklama kısa sürede dezenformasyon olarak nitelendirildi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, Rubin'in iddialarını yalanlayarak "Hindistan ile yaşanan son çatışmada Bayraktar TB2 kullanılmadı" açıklamasını yaptı. Pentagon'un operasyon elemanı olarak bilinen Rubin'in, Bayraktar TB2'nin sahadaki varlığından duyduğu korku yeniden retinalara çarptı.

İSRAİL'E AKKUYU'YU VURMA ÇAĞRISI!

Öte yandan Rubin’in yazısındaki en skandal bölüm, İsrail’in Akkuyu Nükleer Santrali’ni hedef alması gerektiği yönündeki çağrısı oldu. 1981’de İsrail’in Irak’taki Osirak reaktörüne saldırdığını ve 2007’de Suriye’nin Deyr ez Zor’daki gizli nükleer tesisini vurduğunu hatırlatan Rubin, benzer bir senaryonun Türkiye için de uygulanabileceğini öne sürdü.

Türkiye’nin NATO tarafından dışlanması gerektiğini savunan Rubin, “İsrail’in Türkiye’ye hava saldırısı düzenlemesi teknik olarak daha kolay olur” ifadelerini kullanarak, F-35 savaş uçaklarının Akdeniz üzerinden Akkuyu’yu vurabileceğini iddia etti. NATO’nun Türkiye’yi koruma yükümlülüğünden kurtulması gerektiğini belirten Rubin, “Türkiye dışlanırsa, İsrail Akkuyu’yu yok etmekte özgür olur” diyerek alçakça bir provokasyona imza attı.