Doğu Akdeniz'de tehlikeli oyun: TB2'ye karşı Rumlara Fransa'dan uçaksavar füzesi desteği!

Fransa, Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilime imza attı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzalanan savunma anlaşması kapsamında 40 adet Mistral 3 uçaksavar füzesinin teslim edileceği açıklandı. Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, Fransa'nın skandal girişimi karşısında Türkiye'nin gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ile yaptığı savunma anlaşması kapsamında 40 adet Mistral 3 uçaksavar füzesi tedarik edecek.

Atina’daki DEFEA 2025 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Sergisi sırasında imzalanan anlaşma kapsamında, Mistral 3 uçaksavar füzeleri Güney Kıbrıs'a konuşlandırılması planlanıyor.

TB2'YE KARŞI MİSTRAL 3 HAMLESİ

Fransa'nın Güney Kıbrıs'a vereceği Mistral 3 uçaksavar füzeleri, özellikle insansız hava araçlarını (İHA) hedef almasıyla gündeme gelmişti. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları, elektronik harp ve yüksek manevra kabiliyetiyle bu tür füze tehditlerine karşı direnç göstermesiyle tarih sayfalarına adını yazdırdı.

2014 yılından bu yana aktif olarak sahada kullanılan Bayraktar TB2, Suriye, Libya ve Karabağ'daki operasyonlarda gösterdiği başarılarla dünya genelinde büyük ilgi gördü. Sahadaki etkinliğiyle harp stratejilerini değiştiren TB2, pek çok ülkenin envanterine girdi.

Mistral 3'ün teknik özellikleri, TB2 gibi hareket kabiliyeti yüksek insansız hava araçlarına karşı tam anlamıyla etkili olması söz konusu değil. Uzmanlar, TB2'nin gelişmiş elektronik karıştırma sistemleri ve manevra kabiliyeti sayesinde bu tür tehditleri bertaraf edebileceğini aktardı.

ANKARA'DAN FRANSA'YA SERT TEPKİ: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK!

Fransa'nın Rum Savunma Bakanlığı'na Mistral 3 uçaksavar füzeleri tedarik etme kararı, Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan konuşan diplomatik kaynaklar, "Stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verilmekte olan bu desteğin ve askeri işbirliğinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Fransa başta olmak üzere Rum Yönetimi'ni askeri alanda cesaretlendiren tüm tarafların, bölge güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden derhal vazgeçmesi gerektiği vurgulandı. Diplomatik kaynaklar, "Bölge barışını tehlikeye atan bu tür provokatif adımlar, Türkiye'nin güvenlik politikalarına karşı bir meydan okuma olarak değerlendirilecektir." dedi.

"SAĞDUYU İLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Ankara'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki bu hamlesine karşı uluslararası platformlarda gerekli adımların atılacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklar, "Bir kez daha, Fransa başta olmak üzere, Rum tarafını askeri alanda cesaretlendiren ilgili tüm tarafları, bölge güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden derhal vazgeçmeye ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

FRANSA'NIN ÇİFTE STANDARDI: TÜRKİYE VE KKTC'YE TEHDİT Mİ?

Fransa’nın, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltebilecek skandal hamlesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinde doğrudan bir tehdit olarak görülmekte.

Fransa, bir yandan NATO ittifakı içerisinde Türkiye ile "müttefik" görünürken, diğer yandan Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sağladığı askeri destekle Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını hedef alıyor.