ABD'de FBI, Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısı planlayan grubu engelledi ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

ABD’de federal güvenlik güçleri, California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ni (ICE) hedef alan geniş çaplı bir bombalı saldırı planını uygulamaya konulmadan durdurdu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin açıklamasına göre, Los Angeles ve Orange County bölgelerinde ICE personeli ile resmi araçlara yönelik saldırılar planlayan bir grup FBI tarafından takibe alındı ve operasyonla etkisiz hale getirildi.

YILBAŞI GECESİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKLARDI

Bondi, kendisini “aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist” olarak tanımlayan Turtle Island Liberation Front adlı yapılanmanın, yılbaşı gecesinden itibaren California genelinde çeşitli hedeflere yönelik bombalı eylemler gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi. Planlar arasında ICE ajanlarının doğrudan hedef alınmasının da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai isimli dört şüpheli, San Bernardino’da gözaltına alındı. Zanlılar, bombalı saldırı hazırlığı yapmak ve kayıt dışı patlayıcı düzenek bulundurmak suçlamalarıyla karşı karşıya.

HEDEFLERİNDE BEŞ AYRI NOKTA VARDI

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, şüpheliler “Operasyon Midnight Sun” adını verdikleri plan çerçevesinde, yılbaşı gecesi Los Angeles bölgesinde beş ayrı noktaya el yapımı patlayıcılar yerleştirmeyi hedefliyordu. Ayrıca bombaların deneme amaçlı olarak 12 Aralık’ta Mojave Çölü’nde test edilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

FBI’ın teknik ve istihbari takibi sonucunda, patlayıcı düzenekler tamamlanmadan önce harekete geçildiği ve olası bir can kaybının önüne geçildiği vurgulandı. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü, olayla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi.

