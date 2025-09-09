İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Halid Meşal hedef alındı

Canlı Anlatım Özeti KATAR'DAKİ MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI

'OPERASYON HAMAS YETKİLİLERİNE YÖNELİK'

09.09.2025 17:14

KATAR'DAKİ MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI

El Arabiya televizyonu, Doha’daki saldırının ardından Katar’daki arabuluculuk görüşmelerinin yeni bir duyuruya kadar askıya alındığını aktardı.

09.09.2025 17:14

NETANYAHU OFİSİ: OPERASYON TAMAMEN İSRAİL'İN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün Hamas terör liderlerine karşı yapılan operasyon tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail bunu başlattı, yönetti ve tüm sorumluluğu üstleniyor” denildi.

09.09.2025 17:12

HUSİLERDEN PEŞ PEŞE MİSİLLEME

İsrail Hava Kuvvetleri, Eilat bölgesi üzerinde Yemen’den fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Eilat bölgesi

09.09.2025 17:03

HAMAS: DOHA'DAKİ TÜM ÜYELER SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Hamas’a yakın bir kaynak, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in suikast girişimiyle hedef alınan Doha’daki toplantıya katılan tüm üyelerin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Kaynağa göre, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisi görüşülüyordu.

09.09.2025 17:00

İSRAİL: ATEŞ ZİRVESİ BAŞARILI OLDU

İsrail, Hamas liderliğine yönelik saldırıya 'Ateş Zirvesi' adını verdi.

09.09.2025 16:57

SALDIRI GİZLİ KONSEYDE GÖRÜŞÜLDÜ

İsrail Kanal 12’nin haberine göre, Doha’daki Hamas liderlerine yönelik operasyon yalnızca küçük güvenlik konseyi ile paylaşıldı ve gizli tutuldu.

İsrail medyası, Hamas’ın siyasi büro başkan yardımcısı Halil el-Hayya’nın saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail Kanal 12’ye göre, Halid Meşal toplantıda bulunmuyordu ve saldırıda zarar görmedi.



İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderliğine yönelik düzenlediği saldırının yeri netleşti. 25.356996, 51.509522 koordinatlarının, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu binaya ait.

09.09.2025 16:55

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

Reuters’in aktardığına göre, Doha’daki ABD Büyükelçiliği, saldırılar sonrası vatandaşlarına dışarı çıkmamaları ve bulundukları yerlerde kalmaları talimatını verdi.

09.09.2025 16:55

İRAN: ULUSLARARASI HUKUKU YENİDEN İHLAL ETTİLER

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını kınayarak şu ifadeyi kullandı:

“Siyonist varlığın Katar’a saldırısı son derece tehlikelidir ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırıdır.”

09.09.2025 16:37

'SALDIRIYA TRUMP ONAY VERDİ'

İsrail medyası, İsrail savaş uçaklarının Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırının önceden ABD ile koordine edildiğini ileri sürdü.

09.09.2025 16:31

KATAR DIŞİŞLERİ: ULUSLARARASI YASALARIN İHLALİ

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doha’da Hamas siyasi büro üyelerinin konutlarını hedef alan saldırısını sert ifadelerle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı için “korkakça” ifadesi kullanıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu suç teşkil eden saldırı, tüm uluslararası yasaların ihlali ve Katarlıların ile sakinlerinin güvenliği için ciddi bir tehdittir."

09.09.2025 16:23

" HALİL EL-HAYYA HEDEF ALINDI"

İsrail basını bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı iddia etti.

09.09.2025 16:10

İSRAİL İTİRAF ETTİ!

İsrail ordusu ve istihbarat servisi Shin Bet, hava kuvvetleri aracılığıyla Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik nokta atışı bir saldırı düzenlediğini itiraf etti.

İsrail ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hamas’ın üst düzey liderliğine yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirdik. Bu liderler, 7 Ekim katliamından doğrudan sorumlu olmakta ve İsrail’e karşı sürdürülen savaşı yönetmektedir.”

Ayrıca İşgalci ordu, Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı iletti.

09.09.2025 16:05

'OPERASYON HAMAS YETKİLİLERİNE YÖNELİK'

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

09.09.2025 16:00

🟥 KATAR'DA HAMAS'A SUİKAST OPERASYONU!

Reuters haber ajansı ve Axios, Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerine yönelik bir suikast operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Kentte peş peşe patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Yer: Katar-Doha