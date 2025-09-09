Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına sert tepki: Tüm imkanlarımızla Katar'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına sert tepki: Tüm imkanlarımızla Katar'ın yanındayız

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan İsrail&#039;in Doha&#039;daki saldırısına sert tepki: Tüm imkanlarımızla Katar&#039;ın yanındayız
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerine yönelik suikast operasyonu düzenlemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkililerine gerçekleştirdiği suikast saldırısını sert bir dille kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.

Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir?Uğurcan Çakır sabırsızlanıyor: Hayallerimden bir tanesiydi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gebze'de dehşet evi! Anne ve 5 yaşındaki kızı bıçaklanarak öldürüldü! - GündemAnne ve 5 yaşındaki kızı bıçaklanarak öldürüldü!Manken Şevval Şahin’in aracında sahte resmi kart! Sürücü gözaltında, ceza ve adli işlem başlatıldı - GündemSürücü gözaltında, ceza ve adli işlem başlatıldıCHP İl Başkanlığı yeni binasına taşındı - GündemCHP İl Başkanlığı yeni binasına taşındıOsmaniye'de orman yangını - GündemOsmaniye'de orman yangınıBakan Yerlikaya açıkladı: Balçova saldırısında yaralanan polislerin durumu iyi - GündemBakan Yerlikaya açıkladı: Balçova saldırısında yaralanan polislerin durumu iyiİzmir şehitleri için son görev... Cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu - GündemGözyaşları sel oldu! İzmir şehitlerine veda
Sonraki Haber Yükleniyor...