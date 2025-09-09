İsrail'den Katar'da saldırı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İsrail Ordusu, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yetkililerine yönelik suikast operasyonu düzenlediğini açıkladı. Kentte art arda en az beş patlama meydana geldiği bildirildi. İsrail'in Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ilk anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

NETANYAHU, ÖĞLE SAATLERİNDE ONAY VERMİŞ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlenen saldırı hakkında ortak açıklama yaptı. Netanyahu ve Katz, İsrail güvenlik kurumlarına, dün Kudüs'teki saldırıda 6 kişinin ve Gazze'deki saldırıda ise 4 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yurtdışındaki Hamas liderlerine yönelik bir saldırı için hazırlık yapmaları talimatı verdiklerini ifade etti.



Katz'ın bu kararı tamamen desteklediği ifade edilen açıklamada, öğle saatlerinde "operasyonel fırsat" görülmesi üzerine Netanyahu ve Katz'ın Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırıya onay verdikleri aktarıldı.



Açıklamada, Netanyahu ve Katz'ın, "7 Ekim olayları ile dün Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırının arkasında Hamas'ın olması nedeniyle Doha saldırısının haklı bir saldırı olduğuna inandıkları" savunuldu.



Öte yandan Hamas heyetinin Doha saldırısında sağ kurtulduğu bildirilmişti.