Katar Başbakanı'ndan İsrail'e sert tepki: "Bugün yaşanan şey devlet terörizmidir"

Katar Başbakanı'ndan İsrail’e sert tepki: “Bugün yaşanan şey devlet terörizmidir”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Katar Başbakanı&#039;ndan İsrail’e sert tepki: “Bugün yaşanan şey devlet terörizmidir”
Dünya Haberleri

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Doha’daki Hamas’ın siyasi ofisini hedef almasına sert tepki göstererek, saldırıyı “ihanet” ve “devlet terörizmi” olarak nitelendirdi.

Şeyh Muhammed yaptığı açıklamada, “Doha’daki Hamas’ın siyasi ofisi, müzakereler devam ederken hedef alındı. Barışın kapısını kim kapatıyor? Bölgede zorba kim? Daha fazla kanıta gerek var mı?” ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı, saldırıya ilişkin Washington yönetiminin Doha’yı yalnızca füzeler isabet ettikten 10 dakika sonra bilgilendirdiğini söyledi.

'SALDIRI DÜPEDÜZ İHANETTİ'

Ülkesinin hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemediğini belirten Şeyh Muhammed, “Çünkü İsrail, radar tespitinden kaçan füzeler kullandı. Saldırı düpedüz ihanetti. Hiç kimse, gerçekleşene kadar bilmiyordu” dedi.

"DEVLET TERÖRİZMİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Şeyh Muhammed, İsrail’in saldırısının müzakere sürecine zarar verdiğine dikkat çekerek, “Bugün yaşanan şey, devlet terörizminden başka bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

