Azerbaycan Turizm Bürosu (ATB), Türkiye Temsilcilik Ofisi’ni İstanbul Beyoğlu’nda hizmete açtı.

Açılış törenine Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Narmin Mustafayeva, Azerbaycan Turizm Bürosunun CEO’su Florian Sengstschmid ile sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasında Fuad Nağıyev, ofisin ikili ilişkilerine katkı sağlayacağını, aynı zamanda Azerbaycan’ın turizm markasının Türkiye’deki bilinirliğini artırmada önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Nağıyev ayrıca, Türk ziyaretçilerin Azerbaycan’a olan ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığını, son 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler arasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Ofis, Türk turizm sektörü ile iş birliğini güçlendirmeyi, Azerbaycan’ın zengin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve tanıtım faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Ofis, Türkiye pazarında pazarlama ve medya kampanyaları yürütecek, etkinlikler düzenleyecek; seyahat acentaları ve medya kuruluşlarıyla doğrudan iletişim içinde olacak.

