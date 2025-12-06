Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Işıkhan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 15 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefinin en kısa sürede ulaşılacağına inandığını belirtti. Bakan, ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması için çalışmalarda bulunduklarını ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan Çalışma ve Nüfusun Korunması Bakanlığı ile yakın bir ilişki içinde olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk iş insanları ile buluştu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk iş insanları, şirket temsilcileri ve çalışanlar katıldı. Programda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, yatırım fırsatları ve çalışma hayatına yönelik iş birliği alanları ele alındı.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak kültür, tarih ve değerlerden beslenen müstesna bir nitelik taşıdığını belirtti. Işıkhan, "Tek millet iki devlet anlayışı çerçevesinde şekillenen bu yakın iş birliğimiz, yalnızca siyasi düzeyde değil, halklarımız arasında da açık ve güçlü gönül bağlarını da güçlendirmektedir. Bu sağlam zeminin doğal bir yansıması olarak ikili ilişkilerimizin en canlı ve stratejik boyutlarından birini de ekonomi ve ticaretle olan ilişkilerimiz şekillendirmektedir. Kardeş Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerimiz memnuniyet verici düzeydedir. 2024 yılında Azerbaycan'la ikili ticari hacmimiz 7 bin 109 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hali hazırda Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı doğrudan yatırımlar 17 milyar doları aşmış durumda. Azerbaycan'ın ise 21 milyar doları aşan doğrudan yatırımları bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri 15 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefine siz kıymetli iş insanlarımızın girişimleri, yatırımları ve destekleriyle en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki hassasiyetleri herkesin malumudur. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız değil, aynı zamanda çalışma amacıyla yurt dışına giden vatandaşlarımızı da asla geride bırakmamaya gayret ediyor, onların hak ve menfaatlerinin korunmasına özen gösteriyoruz. Yurt dışında bulunan yaklaşık 8 milyon vatandaşımıza 29 ülkedeki büyükelçilik ve baş konsolosluklarımız bünyesinde faaliyet gösteren ve toplam sayısı 57’yi bulan çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik ve ataşeliklerimiz aracılığıyla hizmet ediyoruz" dedi.

Türkiye - Azerbaycan ticaretinde hedef 15 milyar dolar!

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN PEK ÇOK İŞLEM VE BAŞVURULARI DİJİTAL OLARAK YAPILABİLİR HALE GETİRDİK"

Azerbaycan'da karşılıklı olarak büyük projelerde de Türkiye vatandaşlarının istihdam edilmekte olduğunu belirten Işıkhan, "Dolayısıyla bakanlığımıza da bu çerçevede büyük görevler düşmektedir. Bizler sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik ve ataşeliklerinin kullanımına yönelik bir bilişim sistemi hazırladık. 2019 yılından beri de kıymetli kardeşlerim bu sistemi kullanmaktayız. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenliği için pek çok işlem ve başvurularını dijital olarak yapılabilir hale getirdik. Ayrıca geçmiş Temmuz ayı içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir düzenleme gerçekleştirdik. Bu düzenlemeyle birlikte sosyal güvenlik kurumuna yapılacak başvuruları, burası sizi ilgilendiriyor, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik ve ataşelikleri aracılığıyla alınabilmesine de imkan sağlamış olduk. Bu uygulamamızı en kısa sürede hayata geçirerek sizlerin işlerini hem daha hızlı hem de kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bakü Büyükelçiliğimiz bünyesindeki çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliğimizde görevli personellerimiz, sizlerin her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Azerbaycan Çalışma ve Nüfusun Korunması Bakanlığı ile köklü ilişkilerinin bulunduğunu belirten Işıkhan, "Ülkelerimiz ve milletimizin menfaatine olacak şekilde ortak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Ülkelerimiz arasında yürürlükte bulunan sosyal güvenlik anlaşması ve iç gücü anlaşmasını etkin bir şekilde uygulayabilmek için de karşılıklı olarak, iki Bakan olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğimizi ifade etmek istedim. Bugün sizlerin dile getireceği sorunları ve önerileri de dikkate alarak ve not ederek bunların çözümü noktasında da gerekli müdahalelerde bulunacağımızı sizlere bildirmek istedim. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerek" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası