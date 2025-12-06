Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, verdiği röportajda kariyerini, kazanma hırsını ve idolleri Mario Gomez ile Cristiano Ronaldo’dan öğrendiklerini anlattı.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Smallie adlı YouTube kanalına verdiği röportajda kariyerini, kazanma hırsını ve futbol idolü olarak gördüğü isimleri anlattı. Osimhen, kaybetmeyi sevmediğini vurgularken, Cristiano Ronaldo’nun sahadaki tutkusundan ve Wolfsburg’da birlikte çalıştığı Mario Gomez’den öğrendiklerini de paylaştı.

'CANAVARA DÖNÜŞÜYORUM'

Victor Osimhen, futbol anlayışını anlatırken kaybetmeye tahammülü olmadığını vurgulayarak “Geldiğim yer, zihniyetimi şekillendirdi. Yetenek yeterli değil. Saha içinde bu kadar çok çalıştığın sürece başarmamak imkansız. Sahip olduğum her ödül, kazandığım her kupa… hepsini hak ettim. Hiç kimse bana vermedi, hepsini ben kazandım. Kaybetmek, dürüst olayım, çok acımasız. Sokakta bile, Dünya Kupası’nda da, lig maçında da hiç fark etmiyor… Küçüklüğümden beri kaybetmeyi sevmem. Elimde olsa her şeyi kazanmak isterim. Bir maç kaybettiğimde uyuyamam. Sahadayken bambaşka bir canavara dönüşüyorum. Başarıya yabancı biri değilim. Tanrı’ya şükrediyorum, geçen sezon çok başarılıydım. Yaz transfer döneminden bu yana çok şey yaşadım. Türkiye’nin en iyi kulübüne ve dünyanın en büyük takımlarından birine gelmek benim için çok şey ifade ediyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galataray forması giyen Victor Osimhen

Kendi motivasyonunun kaynağı olduğunun altını çizen Osimhen, başarılarını çalışkanlığı ve azmiyle kazandığını söyleyerek “Beni motive eden birileri yok; kendime çok inanıyorum. Sahip olduğum her ödül, kazandığım her kupa… hepsini hak ettim. Hiç kimse bana vermedi, hepsini ben kazandım” ifadelerinde bulundu.

'RONALDO'DAN İLHAM ALIYORUM'

Nijeryalı yıldız, Cristiano Ronaldo’nun sahadaki tutkusuna da övgüyle değinerek “Ronaldo’nun tutkusunu hepimiz görüyoruz. 40 yaşında bile gol kaçırdığında ya da maç kaybettiğinde sinirleniyor. Bu doğru zihniyet. Hepimizin örnek alması gereken bir yaklaşım” sözlerini sarf etti.

Victor Osimhen, Ronaldo hakkında düşüncelerini ifade etti

'GOMEZ BENİ ŞAŞKINA DÖNDÜRÜYORDU'

Osimhen, Wolfsburg döneminde Mario Gomez’den çok şey öğrendiğini belirtti ve Gomez'e olan hayranlığını “Wolfsburg’daki ilk dönemim beklentilerim gibi değildi. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; dünya futbolunun en ölümcül forvetlerinden biri. O geldiğinde yöneticilere gidip, ‘Kalmak istiyorum çünkü ondan öğrenmek istiyorum. Antrenmanlarda onu izliyordum… Attığı inanılmaz goller, topa dokunuşu, sahayı okuyuşu, ofsayt çizgisine hakimiyeti… Şaşkına dönüyordum. Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı” sözleriyle dile getirdi.

Victor Osimhen, Gomez'e olan hayranlığını dile getirdi

