Sosyal medyada düğünlerinde söyledikleri “Ne Bilsin Eller” şarkısını paylaşan İzmirli Öznur–Hasan Başkaya çifti, şarkının sahibi Ankaralı Coşkun’un 300 bin TL’lik uzlaşma talebiyle dava açtığı iddia edilen telif krizinin şokunu yaşadı. Olayla beraber Ankaralı Coşkun'un kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Ankaralı Coşkun kimdir? Coşkun Direk gündeme geldi

ANKARALI COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ankaralı Coşkun’un gerçek adı Coşkun Direk’tir. Müzisyen bir ailede büyümüştür. Babası Ali Direk bağlama virtüözüdür.

Bağlamayla ilk kez beş yaşında tanışan Coşkun Direk, sekiz yaşına geldiğinde babasıyla birlikte düğünlerde sahne almaya başlamıştır. Profesyonel müzik kariyerine 1996 yılında, 19 yaşındayken yayımladığı “Vay Seni Vay Vay” adlı ilk albümüyle adım atmıştır.

2001 yılında çıkan “Best Of Sincan 2” albümünde seslendirdiği “Çilli Horozum” türküsüyle ismini geniş kitlelere duyurdu. 2003, 2005, 2007 ve 2009 yıllarında da albümler yayımlamayı sürdürmüştür.

Coşkun Direk’in asıl büyük çıkışı ise 2011’de seslendirdiği “Ankara’nın Bağları” türküsüyle olmuştur. Bu türkü, 2013 ve 2014 yıllarında Google’da en çok aranan şarkılar arasında yer almış ve birçok dizide müzik olarak kullanılmıştır.

