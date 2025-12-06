DGS 2026 başvuru tarihleri gündemde. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları "DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen yüz binlerce adayın merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı.

Adaylar, "2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

ÖSYM duyurdu! DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖSYM sınav takvimine bakıldığında; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.

DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasındadır. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

2026 DGS SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre, DGS 2026 sınav sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

