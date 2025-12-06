ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için ortak başvuru yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a gönderdiği mektupta teşekkür ederek barış çabalarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının aktardığı bilgilere göre Trump, Aliyev’e gönderdiği mektupta iki liderin ortak başvurusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"BARIŞ İLE REFAHI TESİS ETMEYE KARARLIYIM"

Trump mektubunda, “Nobel Barış Ödülü’ne adaylığım için gönderdiğiniz ortak mektup nedeniyle size ve Başbakan Paşinyan’a teşekkür ederim. Bu onurlu girişim, barış misyonumuzu sürdürmemize ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, “Görevim süresince küresel çatışmaları sonlandırmaya ve tüm halklar için barış ile refahı tesis etmeye kararlıyım. Ortak çabalarımızla imkânsızı mümkün kılacağımıza inanıyorum.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aliyev ve Paşinyan, 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da Trump’ın ev sahipliğinde yapılan üçlü zirvede Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışa yönelik anlaşma metnini paraflamış, törende Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için birlikte başvuru yapacaklarını duyurmuşlardı.

