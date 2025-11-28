Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme adımları devam ediyor. İki ülkenin başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, Azerbaycan'ın Gebele kentinde bir araya geldi. Taraflar, bir sonraki toplantının Ermenistan şehirlerinden birinde yapılması konusunda mutabakata vardı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos Cuma günü Washington'da bir barış deklarasyonu imzaladı.

SINIR BELİRLEME KOMİSYONLARINDA 12. TOPLANTI

O günden bugüne, iki ülke arasındaki normalleşme adımları devam ediyor.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, 12. toplantısını yaptı.

Normalleşmede önemli adımlar! Azerbaycan ve Ermenistan'dan sınır belirleme toplantısı

Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, taraflar toplantıda, sınır belirleme çalışmalarının Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının birleştiği noktadan başlayarak kuzeyden güneye doğru Azerbaycan ile Ermenistan'ın İran sınırına kadar uzanan hatta yürütülmesi konusunda, 16 Ocak 2025'teki 11. toplantıda varılan mutabakatı bir kez daha teyit etti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ERMENİSTAN'DA

Sınır belirleme çalışmalarıyla ilgili idari ve teknik konular üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunan taraflar, bu çalışmaların uygulanma usulüne ilişkin talimat taslaklarını da müzakere etti.

Taraflar, bir sonraki toplantının Ermenistan şehirlerinden birinde yapılması konusunda mutabakata vardı.

