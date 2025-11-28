Netflix Türkiye’nin Münevver Karabulut cinayeti belgeseli, aileden onay alınmadan çekildiği iddiasıyla tartışmaya neden oldu. Aile ve hukuk ekibi, belgeselin kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek yayının engellenmesi için tüm hukuki yolları kullanacaklarını açıkladı. Daha önce Netflix’e ihtarname gönderildiği, buna rağmen yapım sürecinin sürdüğü vurgulandı.

Netflix Türkiye’nin, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin hazırladığı belgesel, tanıtım videosunun paylaşılmasının ardından tartışmaların merkezine oturdu. Karabulut ailesi, yapım sürecine hiçbir şekilde onay vermediklerini ve çalışmaların izinsiz yürütüldüğünü açıkladı.

GZT’nin aktardığı bilgilere göre, ailenin hukuk ekibi, Münevver Karabulut’un anne ve babasının bilgisi dışında belgesel çekimlerinin devam ettiğini belirtti. Avukat Murat Öksüz yapımın hem Türk Medeni Kanunu hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında “kişilik haklarının ihlali” oluşturduğunu ifade etti.

Aile, yapımın yayımlanmasının engellenmesi için tedbir talebi dahil tüm hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Açıklamada, Münevver Karabulut’un adının “ticari bir içeriğe dönüştürülmesinden” duyulan rahatsızlık özellikle dile getirildi.

DAHA ÖNCE İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturmayı yakından takip eden avukatlar, belgeselin hazırlık aşamasında Netflix’e ihtarname ile uyarıda bulunulduğunu, buna rağmen yayına hazırlık sürecinin sürdürüldüğünü belirtti.

Ailenin, belgeselin yayımlanması halinde hukuki ve cezai süreç başlatacağı yeniden hatırlatıldı.

