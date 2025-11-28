Eski rol arkadaşı Asena Keskinci’nin fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları sonrası ilk kez konuşan ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde “Bu bir itibar suikastı. Kariyerimle ekmeğimle oynuyorlar. İyilikten başka bir şey yapmadım” dedi. "Hak edecek bir şey yapmadım" diyen Akın, mesajların olduğunu ve yakın zamanda bunların kamuoyuyla da paylaşılacağını söyledi.

Bir süredir eski rol arkadaşı Asena Keskinci’nin ortaya attığı iddialarla gündemde olan ünlü oyuncu Evrim Akın, sessizliğini bozdu.

Basın toplantısı düzenleyen Akın, gözyaşları içinde isyan etti. Hakkında itibar suikastı yapıldığını öne süren ünlü oyuncu şu açıklamaları yaptı:

"ACIMI TARİF EDEMEM"

“Şu an yaşadığım acıyı tarif etmenin imkanı yok. Bu bir itibar suikastı. Kariyerimle ekmeğimle oynanmaya çalışılıyor. Susmamın sebebi hazmetmeye çalışıyorum. Ben kimsenin işinden etmedim. Hassas davranan, destek olmaya çalışan biriyim. Şu an acımı tarif etmemin imkanı yok.

Kötü bir şeyle gelmedim. Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? Annesi neden beni doğum günümü kutlayıp, 'iyi ki varsın, hayatımızdasın' dedi.

Ben hak edecek bir şey yapmadım. Bunların hepsinin mesajları var. İnanın elime 10 gündür telefonumu almadım.”

ASENA KESKİNCİ NE DEMİŞTİ?

Asena Keskinci, yıllar sonra sosyal medyada çocukluk yıllarında, Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.

Keskinci, Akın'ın saçını çektiğini, yüzüne sigara dumanı üfleyip ‘Birazdan kanser olacaksın’ dediğini öne sürmüştü. Annesiyle babasının boşanma sürecinde Akın'ın etkisi olduğunu iddia eden Keskinci, ünlü oyuncunun yıllardır babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

Keskinci'nin ifşasının ardından Evrim Akın'la aynı seti paylaşan bazı oyuncular ve set emekçileri de ünlü oyuncu hakkında ifşalarda bulunmuştu.

