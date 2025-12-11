Kayseri’de trafik uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, şüphelinin aracı bir kilometre uzakta park edilmiş halde bulundu. Ekipler her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan M.A.A. yönetimindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil polis memuruna çarparak kaçtı.

Kayseri'de ‘dur' ihtarına uymayan sürücü polise çapıp kaçtı

BİR POLİS HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kayseri'de ‘dur' ihtarına uymayan sürücü polise çapıp kaçtı

ARABASI BULUNDU, KENDİ YOK

Ekipler kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.A.'nın polise çarptığı araç aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta park halinde bulundu. Ekiplerin M.A.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası