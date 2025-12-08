Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 3 polis aracına çarpan araç, ekiplerin lastiklerine ateş açması sonucu durduruldu. Gözaltına alınan şahsın ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.S.T. idaresindeki 38 SA 020 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu.

3 POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında 3 polis aracına çarpan araç yaklaşık 30 kilometrelik kaçışın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı.

Dur ihtarına uymadı, 3 polis otosuna çarptı! Sebebi hayrete düşürdü

EHLİYELİYETİ YOK VE YOKLAMA KAÇAĞI!

Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederken, durdurulan aracın şoförü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Araç da ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

