Premier Lig’de 15. haftanın kapanış karşılaşması futbolseverlerin yakın takibinde. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, ligde zor günler geçiren Wolverhampton’a konuk olacak. Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu!

Manchester United geride kalan haftalarda istediği istikrarı yakalayamazken topladığı 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise yalnızca 2 puanla ligde son sırada bulunuyor. Peki, Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman?

Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 açıklandı

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 15. haftasında oynanacak Wolverhampton-Manchester United karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Molineux Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 açıklandı

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton-Manchester United maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.00’te başlayacak.

Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 açıklandı

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Wolverhampton: S. Johnstone - Y. Mosquera - E. Agbadou - T. Gomes - J. Tchatchoua - J.-R. Bellegarde - André - L. Krejčí - D. M. Wolfe - J. S. Larsen - H. Hwang

Manchester United: S. Lammens - N. Mazraoui - M. de Ligt - L. Shaw - A. Diallo - Casemiro - B. Fernandes - D. Dalot - B. Mbeumo - M. Cunha - J. Zirkzee

Haberle İlgili Daha Fazlası