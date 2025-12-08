Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel ilk 11 açıklandı
Premier Lig’de 15. haftanın kapanış karşılaşması futbolseverlerin yakın takibinde. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, ligde zor günler geçiren Wolverhampton’a konuk olacak. Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu!
Manchester United geride kalan haftalarda istediği istikrarı yakalayamazken topladığı 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise yalnızca 2 puanla ligde son sırada bulunuyor. Peki, Wolverhampton-Manchester United hangi kanalda, ne zaman?
WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig’in 15. haftasında oynanacak Wolverhampton-Manchester United karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Molineux Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Wolverhampton-Manchester United maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.00’te başlayacak.
WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Wolverhampton: S. Johnstone - Y. Mosquera - E. Agbadou - T. Gomes - J. Tchatchoua - J.-R. Bellegarde - André - L. Krejčí - D. M. Wolfe - J. S. Larsen - H. Hwang
Manchester United: S. Lammens - N. Mazraoui - M. de Ligt - L. Shaw - A. Diallo - Casemiro - B. Fernandes - D. Dalot - B. Mbeumo - M. Cunha - J. Zirkzee