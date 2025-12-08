Torino-Milan maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Torino ile Milan arasında oynanacak Serie A mücadelesi haftanın en merak edilen karşılaşmaları arasında yerini aldı.

İtalya Serie A’da 15. haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Torino-Milan karşılaşması için geri sayım başladı. Milan ligde 3. sırada yer alarak iddiasını sürdürmeye devam ediyor. 13 maç sonunda elde ettikleri 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Milan 28 puana ulaştı. Torino cephesinde 13 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet elde eden ekip, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 14 puanda bulunuyor. Torino ligde şu an 14. sırada yerini aldı. Peki, Torino-Milan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Torino-Milan maçı ne zaman, hangi kanalda? Serie A haftasında heyecan dorukta!

TORINO-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Torino-Milan maçı 8 Aralık Pazartesi akşamı saat 22.45’te başlayacak.

Torino-Milan maçı ne zaman, hangi kanalda? Serie A haftasında heyecan dorukta!

TORINO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Torino-Milan karşılaşması S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Torino-Milan maçı ne zaman, hangi kanalda? Serie A haftasında heyecan dorukta!

TORINO-MILAN MUHTEMEL 11

Torino: F. Israel, A. Tameze, G. Maripán, S. Coco, M. Pedersen, C. Casadei, K. Asllani, N. Vlašić, N. Nkounkou, C. Adams, D. Zapata.

Milan: M. Maignan, F. Tomori, M. Gabbia, S. Pavlović, A. Saelemaekers, S. Ricci, L. Modrić, A. Rabiot, D. Bartesaghi, C. Nkunku, R. Leão

Haberle İlgili Daha Fazlası