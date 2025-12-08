Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yurdun batısında sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise kar etkisini artırdı. AFAD, birçok il için 'sarı kodlu uyarı' vererek sel, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Aralık ayının ilk günlerinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş sağanak ve kar yağışını beraberinde getirdi. Özellikle yurdun batısında dün gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, iç kesimlerden itibaren kara dönüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün ve yarın için birçok kenti sarı kod ile kuvvetli yağışlar konusunda uyardı.

9 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK GELİYOR

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün kuvvetli sağanağın beklendiği Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

