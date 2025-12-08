Antalya’da etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Araçlar yolda kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı, istinat duvarı çöktü. 15 dakikalık yağmur sonrası kentte oluşan zararın boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. İşte Antalya'nın sağanak sonrası son hali...

HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Antalya’da sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak sonrasında meydana gelen selin oluşturduğu hasar, bugün ortaya çıktı.

ÇÖP VE ATIK KIYIYA VURDU Şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, bazı işyerlerini sel suları bastı, bir noktada ise istinat duvarı çöktü. Galip Dere Plajı'nda, denizden taşınan çok miktarda çöp ve atık kıyıya vurdu.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Özellikle öğle saatlerinde etkili olan selde birçok araç sele kapılarak yolda kaldı. Yağmur suları iş yerlerini de bastı. Yağışın etkisiyle bir bölgede ise istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanan ise olmadı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak, taşkın yaşanan sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalara başladı.

“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM” Tahsin Kibar isimli vatandaş, Alanya'da 15 yıldır böyle bir yağışın olmadığını belirtti: Öğleden sonra 1-2 saat yağdı Dağlardaki sular şehir merkezine indi. Otellerin altı hep su doldu. 15 yıldır Alanya'dayım daha ilk kez böyle bir şey gördüm. Daha önceki yağışlarda bu şekilde görmemiştim.

“ARAÇ BATAKLIK İÇERİSİNDE” Selden dolayı aracının sular içinde kaldığını söyleyen bir vatandaş şunları söyledi: Bir başka vatandaş ise şunları söyledi: Akşam saat 10:00'a kadar bu araç suyun içinde gömüldü. Şuan yetkililerden yardım bekliyoruz. Araç su bataklık içerisinde.

Editör:ESMA KARAYEL

