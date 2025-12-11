Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kritik bir döneme girildiğini belirterek PKK ve bağlantılı yapılara "derhal silah bırakın" çağrısı yaptı. Güler, YPG/SDG’nin bölgesel aktörlerce yeni jeopolitik planlarda kullanılmak istendiğini ve bunun Türkiye için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere geçildi. Oturuma Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de iştirak etti.

Genel Kurul’da söz alan Bakan Güler, terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin “kritik bir dönüm noktasında” olduğunu vurguladı.

PKK'YA NET MESAJ

Güler, “Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler” dedi.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye’deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması gerektiğini belirten Güler, “Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Güler, hangi isim altında olursa olsun bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasının devamına izin verilmeyeceğini söyledi.

Güler, ”Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir." dedi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin siyasi etkinliğini artırma ve dış desteklerle askeri kapasitesini geliştirme adımlarını yakından takip ediyoruz” diyen Güler, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

KARADENİZ SEYİR GÜVENLİĞİ

Bakan Güler, Karadeniz'de seyir can ve çevre emniyetini tehdit eden saldırıların sonlandırılması için tüm taraflara gerekli ikaz ve uyarılarda bulunduklarını belirtti.

F-16 VE F-35 TEDARİKİ

F-16 Blok 70 uçaklarının tedarikine ilişkin sürecin ABD’li muhataplarla koordineli biçimde devam ettiğini belirten Güler, “F-35 dâhil ülkemizin çıkarları ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda ilgili süreç yeniden değerlendirilmektedir.” diye konuştu.

Eurofighter uçaklarının birim fiyat tartışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Güler şu ifadeleri kullandı;

“Uçakların birim maliyetleri diğer Eurofighter üretim konsorsiyumuna dâhil ülkelerle aynı seviyelerdedir. Sözleşme bedelinin önemli bir bölümünü de mühimmat ve görev ekipmanları oluşturuyor.”

Haberle İlgili Daha Fazlası