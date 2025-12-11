TBMM'de taciz iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine yetkililer harekete geçmişti.

TBMM Genel Sekreterliği, 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin ailesi tarafından 19 Kasım 2025’te yapılan şikâyet dilekçesinin ardından 20 Kasım’da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başlatılan soruşturmada dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bu kapsamda aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025’te görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın 12 Aralık 2025’te tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edilmiş; ilgililer hakkında iş akdi feshi ve görevden çıkarma gibi yaptırımların uygulanacağı aktarılmıştı. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağı da duyurulmuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

