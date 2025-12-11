Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) taciz iddialarına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bazı basın yayın organlarında ‘Meclis Lokantasında Cinsel İstismar’ başlığıyla yer alan iddialara ilişkin idari ve adli süreci yakından takip ettiği belirtildi.

ADLİ SÜREÇ DİKKATLE İZLENİYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç titizlikle izleniyor.

ÇOCUK VE AİLESİNE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğinin altını çizdi.

