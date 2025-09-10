İsrail laftan değil güçten anlar!

Dün İsrail egemen bir ülke olan Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey yöneticilerini, ateşkesi görüşürken hedef aldı. Ayrıca İsrail'in saldırısından ABD Başkanı Donald Trump'ın haberdar olduğu aktarıldı. Hamas kaynakları ise saldırıda hiçbir üyenin ölmediğini bildirdi.

İsrailli kaynaklar Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya'nın öldürüldüğünü açıkladı. Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi. Reuters'ın aktardığı bir bilgiye göre ise İsrail, Doha'da Halil el-Hayya'ya düzenlediği suikastı ABD'ye önceden bildirdi.

Bu yazıyı yazdığım saatlerde birçok bilgi havada uçuşuyordu. Hamaslı komutanlar öldü mü, sağ mı henüz bilinmiyor. İsrail 2024 yaz aylarında İsmail Haniyye’yi Tahran’da öldürmüştü. O zamanlar İsmail Haniyye için,deniliyordu. Demek ki Doha’da da öldürülse fark etmeyecekti. İsrail Hamaslı komutanlar nerede olsa vuruyor!..

İstanbul’u ya da Ankara’yı vurur muydu İsrail? NATO üyesi olduğumuz için hayır derdim ama artık emin değilim. Türkiye’deki Hamas yetkililerini de İsrail vurabilir. Çünkü karşımızda kurala uyan, antlaşmaları tanıyan, uluslararası hukuktan anlayan bir devlet yok. Dokunulmaz olduğunu bilen, arkasında ABD ve Avrupa desteğini alan İsrail için her şey meşru. Ne de olsa başına bir şey gelmeyeceğini biliyor...

Arap dünyasıyla kendisini güvende sanıyor ama güvende değil.demiş oldu İsrail. Katar, ABD’nin müttefiki ama vuruş onayı ABD’den geliyor. Katar ABD’ye devasa uçak hediye etti, silahlar aldı ama gene de kendisini koruyamadı. Şu anda eminim Katar’da büyük panik vardır!..

İsrail nasıl oluyor da 10 savaş uçağıyla 1.800 km uzaklıkta olan Katar’a elini kolunu sallayarak giriyor? Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, İsrail'in düzenlediği saldırıda 12 füzenin kullanıldığını öne sürdü.

Benim bildiğim Katar’ın hava savunma gücü vardı. Hatta haziran ayında şöyle bir bilgi vardı:

Madem hava savunması var, İsrail uçaklarını nasıl algılamadı? Eminim uzmanlar bu sorunun cevabını verecektir...

İsrail’in istihbaratının ne kadar güçlü olduğu da görüldü. Hamaslı yetkililerin o binada toplantı yapacağını bilmesi bile başlı başına bir başarı. Demek ki Katar’da da adamları var. Bilgi toplayabiliyorlar. Nokta atışı için her şeyi öğrenebiliyorlar.

Araplar artık kendisini güvende hissetmesin! Çünkü değiller. İsrail her Arap ülkesini vurabilir... İsrail, Müslüman dünyayı bu saldırılarla maalesef sürekli aşağılıyor...

İsrail sadece güçten anlar. Ama ona cevap verecek bir Müslüman ülke bile yok. Yazık!..