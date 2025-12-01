Türkiye Gazetesi E-Gazete
Gazetecilik ayrıcalıklı meslek değildir

Cem Küçük
Cem Küçük cemkucuk@gmail.com
49 dk önce

Haber metni, bazı gazetecilerin haksız ayrıcalıklarını, Karesi Belediyesi'nin hukuka aykırı uygulamalarını ve gazeteci Zafer Arapkirli'nin TUSAŞ saldırısı sonrası attığı tweet'e ilişkin tutumunu eleştiriyor.

  • Gazetecilerin gereksiz koruma ve çakarlı araç kullanmaları eleştirilerek İçişleri Bakanı'ndan iptali isteniyor.
  • Balıkesir Karesi Belediyesi'nin ticari alanlardaki hukuka aykırı uygulamaları ve ayrımcılık iddiaları dile getiriliyor.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Karesi Belediyesi'ndeki sorunlara müdahale etmesi çağrısı yapılıyor.
  • Gazeteci Zafer Arapkirli, TUSAŞ saldırısı sonrası attığı "çok kötü senaristsin" tweet'ini Cumhurbaşkanı'na yönelttiğini kabul etmediği için "korkaklıkla" suçlanıyor.
Gazetecilik ayrıcalıklı meslek değildir
Bazı meslekler göz önündedir. Gazetecilik bunlardan biri. Her meslek gibi gazeteciliğin de sıkıntıları var. Ekranlarda ve gazete köşelerinde gördükleriniz dışında çoğu gazeteci emekçidir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de gazetecilerin çoğu hayatını zor idame ettirir. Özellikle muhabir, kameraman, editör, vb... İşin mutlak kısmında olanlar işin cefasını çekerler.

Medyada yüksek para kazanan kişi sayısı bir avucu geçmez. Onların da kim olduğu belli...

Şimdi bu kadar lafı niye ettik? Malum korumalarla gezen, çakarlı araçlarla gezenler var. Eğer bir gazeteci tehdit alıyorsa, koruması olması normal. Ancak tehdit yoksa o korumanın geri alınması lazım.

Çakarlı aracın izahı yok. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya çakarlı araçları ve gereksiz korumaları iptal etmeli. Gazetecinin ne ayrıcalığı var? Program sunmaya, gazetede yazı yazmaya giden gazetecide çakarın işi ne?

Başkasına her şeyi söylüyoruz. Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz. Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?

Özgür Özel, Karesi Belediyesi’ne el atsın

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Hayırlı olsun. 2024’te CHP yerel seçimlerde büyük başarı kazandı. Ancak CHP’li belediyeler hizmetle anılmıyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Manavgat, Beşiktaş, Beykoz vb. rüşvet ve yolsuzlukla anılıyor.

Çok sayıda şikâyetin geldiği belediyelerden biri Balıkesir’in Karesi ilçesi. Ama şikâyet rüşvet ve yolsuzluk değil... Tek bir kişi olsa neyse ama çok sayıda esnaf ve kişi bazı uygulamalardan rahatsız. Mesela ticari alanlardaki bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, ayrıştırılması, kapalı alan ilavesi tadilat projeleri ile ruhsatlandırılabilirken son dönemde kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde çözümsüzlüğe gitmiş. Karesi Belediyesinin uyguladığı bu hukuksuzluk çok sayıda esnafı mağdur etmiş, yatırımcıları bezdirmiş.

Geçtiğimiz günlerde Sayıştay denetiminin hemen ardından Fen İşleri Müdürü ve İmar Müdürü’nün görevlerinden uzaklaştırılmış.

Ayrıca CHP’li değilseniz ve başka partidenseniz işiniz zormuş. Özgür Özel buraya bir baksa faydalı olur. Karesi Belediye Başkanı’nın elbette cevap hakkı vardır.

Zafer Arapkirli, sen korkağın tekisin!

23 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ saldırısı oldu. Muhalif gazetecilerden bazıları hemen saldırıyı manipüle etmeye çalıştı.

Onlardan biri de korkak Zafer Arapkirli. Hemen şöyle bir tweet attı: “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN.

Hep öyleydin😔”

Ben de bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediğini yazdım. Arapkirli’ye dava açılmış. Şimdi Arapkirli kalıbının adamı olsa, “Evet, ben bunu Erdoğan’a dedim” derdi. Zaten kastettiği Cumhurbaşkanımız. Korkak Arapkirli benim tweet'imden ötürü yargılandığını söylüyor. Onun kendisi gibi zavallı arkadaşları da benzer şeyleri söylediler.

Şimdi onlara soruyorum: Korkak Arapkirli! TUSAŞ saldırısı olduğunda “çok kötü senaristsin” lafını kime söyledi? Siz söyleyin.

Bu korkaklık ve ödlekliğiniz yüzünden 80 yıldır muhalefettesiniz. O yüzden sizden hiçbir şey olmaz.

