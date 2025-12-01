Otuz beş yılı geride bırakan ve toplamda 120 ülkede 17 milyon satışa ulaşan Renault Clio’nun tamamen yenilenen 6. nesli Avrupa’da satışa sunuldu.

Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve ülkemizin otomotiv ihracatına önemli katkı sağlayan model, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşarak hatchback segmentinin lideri konumunda.

“AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ”

Beş kez “Avrupa’da Yılın Otomobili” seçilen Clio’nun, 2026 Şubat ayı itibarıyla ülkemizde üç farklı motor seçeneğiyle satışa çıkması planlanıyor. Giriş seviyesinde 115 beygirlik TCe motor yer alacak ve bu seçenek EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilecek.

Ardından yeni 1.2 litrelik çift yakıtlı (benzin/LPG) çalışan Eco-G 120 hp EDC versiyonu ürün gamına eklenecek. Toplamda 1.450 km menzile ulaşabilen bu versiyonun yanı sıra daha sonra 1.8 litrelik, 160 hp güce sahip Full Hybrid E-Tech motor da seçenekler arasına eklenecek.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

