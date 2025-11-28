Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız?

Yeni Şafak’tan okuyalım:

“24 Aralık 2023 Pazar günü Ankara’da ve İstanbul’da, on binlerce kişi Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için yollara döküldü. Terör örgütü PKK’nın ve İsrail’in saldırılarını lanetleyen vatandaşlar, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına tepki göstererek, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile sokakları inletti. Fatih Altaylı ise YouTube kanalından, yapılan protestoları işaret ederek, ‘Bugün aynı şey okumuşsundur gazetelerde Ankara’da olmuş. Abi çıkın da bir de PKK’yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar’ iftirasında bulundu ve on binlerce Türk vatandaşına ‘Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?’ ifadeleri ile hakaret etti. Bugün yayınladığı yazısında ise kendi sözlerini inkâr eden Altaylı, 'Gazze’deki acıları bahane ederek hilafet çağrısında bulunan ve açıkça Anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri, sanki Türk milletine söylemişim gibi' yansıttılar dedi. Altaylı’nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merceğe aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde ‘Hilafet’ bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşlara hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı’nın kendi sözlerini inkâr ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı.”

Fatih Altaylı yargılandığı davada, halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.

Türk halkına, “ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler” diyor, sonra utanmadan “hilafet isteyenlere dedim” diyor. Altaylı bunun için özür

diledi mi?

Fatih Altaylı 6 Şubat depremzedeleri için yapmak istedikleri yardım ve destek programının Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından engellendiğini söyledi. Açıklamaya cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Altaylı'nın "manipülasyon peşinde olduğunu" söyledi. Altaylı ya da muhalifler özür diledi mi?

2017’de "12 ByLock'çu vali var" diye yazdı Fatih Altaylı. Savcılık kendisini çağırdı ve iddiasının kaynağını sordu. Tabii kanıt sunamadı ve başka arkadaşlarını suçladı. “Haber toplantısında duydum” dedi ve hemen Zülfikar Ali Aydın’ı suçladı. Böyle de kaypak adam!

Genç bir kızı, Serap Çil’i golf sopasıyla dövdü. FETÖ’cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer’in yardımıyla kurtuldu. Genç bir kızın hayatını kararttı ama ceza almadan kurtardı.

İstanbul’daki trafik kontrolleri için, “Hükûmet, Ekrem İmamoğlu’nu zor duruma düşürmek; trafik işlemiyor dedirtmek için böyle yapıyor" yalanını utanmadan söyledi.

Muhalif arkadaşlara şunu diyorum: Tamam Altaylı bırakılabilirdi. Çok ceza aldı, az ceza aldı, tartışılabilir. Ama bu adamın hiç mi suçu yok? Her gün onlarca yalan söyleyen ve manipülasyon yapan bir adam var karşımızda. Buraya daha birçok örnek koyabilirim. Neden hiç öz eleştiri yapmıyorsunuz? Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız?

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanını neden hep Menderes, idam ve ölüm imalarıyla tehdit ediyorsunuz? Bunun aynısını yakın geçmişte Metin Akpınar da yaptı. Ayıp değil mi? Bir aynaya bakın ve hatalarınızla yüzleşin.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...