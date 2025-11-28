Kredi kartı ile ödeme yapan tüketicilerden yüzde 10’a varan komisyon alınmasının yasaya aykırı olduğu açıklandı. Hukukçu Mert Sezgen, bu tür ek ücretlerin kesin olarak yasaklandığını belirterek tüketicilerin BDDK, GİB veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödedikleri komisyonu faiziyle geri alabileceğini söyledi.

Hukukçu görüşü: Kart komisyonunu iade alabilirsiniz

Hukukçu Mert Sezgen, gazetemize yaptığı değerlendirmede tüketiciden komisyon ve benzeri isimlerle ilave bedel alınmasının 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı. Sezgen, bu kanuna uymayanların üye iş yeri sözleşmesinin feshedileceğini anlattı.

Tüketicilerin kendilerinden alınan komisyon için BDDK veya Gelir İdaresi Başkanlığına şikâyette bulunabileceğini söyleyen Sezgen “Tüketici Hakem Heyetine başvurularak iade talebinde bulunmak mümkün. Bu durumda ödenen tutar faiziyle birlikte geri alınabilir. Banka kesiyor ya da POS masrafı tüketiciyi ilgilendirmez. Bu masrafl ar tükeciye yansıtılamaz. Komisyonu gizlemek için belgede sahtecilik yapılması da 2-5 yıl hapsi gerektirir. Sektör ayrımı yok. Taksici, büfe sahibi, kuaför de aynı kurala tabidir” dedi.

GAMZE ERDOĞAN

