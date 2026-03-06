İçişleri Bakanlığı, 11 ilde "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınırken, 23 banka hesabında bulunan 92 milyon liraya da el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

4,5 MİLYAR LİRA HESAP HAREKETİ

Yapılan açıklamada, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendiği, banka hesaplarında 4,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 61 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

11 ilde "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonu: 61 gözaltı

ÇEK VE SENET İMZALATMIŞLAR

Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı, ödeme yapamayan kişilere ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

11 ilde "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonu: 61 gözaltı

92 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre şüphelilere ait 23 banka hesabında bulunan 92 milyon lira ve yaklaşık 215 milyon lira değerinde 10 taşınmaz, 20 araç ve bir tekneye el konuldu.

11 ilde "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonu: 61 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla ve aralıksız sürmektedir. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası