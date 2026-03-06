Dijital mecralarda Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekat iddiaları gündemdeyken bir açıklama da Adalet Bakanı Gürlek’ten geldi. Gürlek, siber alanda milli güvenliğin korunması konusunda devletin kararlı olduğunu belirterek, suç unsuru taşıyan içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemlerin sürdüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital platformlarda yürütüldüğü iddia edilen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, devlet kurumlarının bu tür faaliyetleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında Burhanettin Duran’ın dijital mecralarda Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerinin tespit edildiğine ilişkin açıklamasını alıntıladı.

Gürlek, devletin ilgili kurumlarının söz konusu faaliyetleri yakından izlediğini belirterek, adli süreçlerin de sürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan içerik ve hesapların incelendiğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabı kapatıldı

"HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR" VURGUSU

Bu kapsamda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımlar ve hesaplara yönelik hukuki işlemlerin titizlikle devam ettiğini belirten Gürlek, dijital alandaki tehditlere karşı devletin kararlı duruşunu yineledi.

Gürlek, “Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası