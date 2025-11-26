Lüks tüketen çok ödeyecek, ihtiyacı kadar tüketen değil...

Enerji piyasasında milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı kararla, mesken abonelerinde yıllık elektrik tüketim limiti 1 Ocak 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaate düşürülecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" (SKTT) kapsamına girmesi ve elektrik tedarikçisi değişikliğine yönelmesi bekleniyor.

Peki bu ne demek? Anlatalım.

-SKTT limiti 5.000 kWh/yıl’dan 4.000 kWh/yıl’a düşürülecek.

-Bundan sadece 2,5 milyon abone etkilenecek. Toplam abone sayısının %6’sına tekabül etmektedir. Tüketicilerin %94’ünün tüketimi belirlenen limitin altındadır. Bu durumdan etkilenmeyecektir.

-SKTT’den faturalandırılacak tüketiciler, toplam mesken tüketiminin yaklaşık %29’unu tüketmektedir. Çok yüksek tüketimi olan az sayıda tüketici, bu değişiklikten etkilenmektedir.

-15 milyon hanenin, yani 15 milyon abonenin etkileneceği ifade edilmektedir. Bahsedilen husus binalardaki ortak kullanım sayaçları sebebiyle bu tüketicilerin etkileneceğidir. Oysaki ortak kullanım sebebiyle etkilenecek tüketicilerin neredeyse tamamı bireysel aboneliklerinde destekten yararlanmaya devam etmektedir.

-Hâlihazırda günlük 11 kWh, aylık ise 330 kWh tüketen tüketicinin fatura tutarı 984 TL’dir. Söz konusu tüketiciler 1 Ocak 2026’dan sonra yani SKTT üzerinden faturalandırılması durumunda aylık 1.962 TL ödemeye başlayacaktır. Yani iddia edildiği gibi %160’lık bir artış mümkün değildir.

-Belirlenen limitin altında tüketimi olan tüketicilerin faturalarında asla bir artış olması söz konusu değildir. Yani aylık 200 kWh tüketimi olan bir tüketici bugün için 518 TL aylık fatura ödemektedir. Bu tüketicinin faturası 1 Ocak 2026’dan sonra da 518 olarak gerçekleşecektir.

-Ortalama mesken tüketicisi, cami, Kur’ân kursu, cemevi, köy içme suyu, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, AFAD’ın geçici barınma yerleri, iktisadi işletme dışı dernek ve vakıf merkezleri, muhtarlık hizmet binaları, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler SKTT kapsamında değildir.

Bu asla zam değil. İhtiyacı kadar tüketen zaten az ödeyecek. Ama çok tüketen avantajdan faydalanamayacak. Olay bundan ibaret. Muhalefet sanki her abone yüzde 160 zamlı ödeyecek diye haber yapıyor. Bunlar asla doğru değil.

Bu yeni düzenleme göreceksiniz tasarrufu da beraberinde getirecektir.

