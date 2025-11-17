Doktor bunlar ne?

İBB iddianamesini incelemeye devam edelim... Şüpheli Ahmet Çiçek naylon fatura kestiğini nasıl anlatmış bir bakalım:

“2019’daki seçimlerin ardından İBB’den reklam alanı kiralamak ve iş almak için İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’la anlaşma yapılması gerekir. Ongun’un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmaları imkânsız.

Murat Kapki bir gün beni Ferko’da 21’inci katta bulunan ofisine çağırdı. Burada bana 'Şirketlerden para çıkarmam gerekiyor, bana fatura keser misin?’ diye sordu. Ben de Murat Kapki’nin teklifini kabul ettim ve yüzde 6 komisyonla anlaştık. Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki’nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kestim. Bu faturaları da savcılığınıza sunmaktayım. Bahsettiğim ofisteki bu görüşmeden sonra Kapki’yle telefonda fatura veya para alışverişine ilişkin herhangi bir görüşmem olmamıştır, bu konuları Kapki’yle WhatsApp üzerinden konuşuyorduk. 2023 senesinin sonlarından 2024 senesinin sonlarına kadar bu şekilde Murat Kapki’nin bahsetmiş olduğu şirketlerine fatura kestim.”

Ahmet Çiçek, Murat Kapki’nin odasında gizli bir kasa olduğunu da anlatmış:

“Yine bu yıllarda bir gün Murat Kapki’nin ofisinde baş başa görüştüğümüz bir esnada kendisine gelen bir telefon üzerine bir anda ‘Bana Berat’ı (kardeşi) çağırın acil’ diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona ‘Neyi bekliyorsunuz?’ dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat iki bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Kardeşine, kendi adına koruma tahsisli olan aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörünü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı.”

Murat Kapki’nin amcasının oğlu Berat Çağrı Kapki de ifadesinde Ahmet Çiçek’i doğruluyor. O bölüme bakalım:

“Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere, Murat Kapki'nin Ferko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık bir buçuk metrekare büyüklüğünde ve bir buçuk metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı. Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi.

Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi. Murat Kapki, gözaltına alındıktan sonra Murat Kapki'ye ait bütün şirketlerin yönetimi resmî olarak olmasa bile fiilî olarak Feyza Kapki ve Serkan Balbal'a geçti. Şirketleri bu ikisi yönetiyordu."

Berat Çağrı Kapki’den devam edelim. Berat Çağrı Kapki, Serkan Balbal isimli şahıs ile Murat Kapki'nin yaklaşık 4, 5 yıldır arkadaş olduklarını, beraber tatil yaptıklarını ve hemen hemen her gün beraber takıldıklarını, Murat Kapki'nin gözaltına alınmasından sonra Serkan Balbal ile Feyza Kapki'nin şirketlerin yönetimini birlikte yürüttüklerini belirterek, "Bu süreçte, suçtan kazanarak aldıkları birçok menkul ve gayrimenkulü Murat Kapki hakkındaki bu soruşturmayı öğrendikten sonra kaçırdılar” dedi.

Şimdi buradan Serkan Balbal’ın ne dediğine bakalım. 'Çocuklar Duymasın’da "Dar Gömlek" olarak bilinen Serkan Balbal ifadesinde Murat Kapki’yle ilgili şöyle demiş:

"Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hâlâ hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayriresmî ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır."

Balbal, ifadesinde Murat Kapki’nin İBB görevlilerine “kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini” öne sürerek hediyelerin “pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu” da söylemiş.

Bunları alt alta koyduğunuzda rüşvetin net fotoğrafını görüyorsunuz. İBB iddianamesi boş diyenler acaba bunlara ne diyecek?

