Ülkemizde milyonlarca kişi sosyal yardımdan faydalanıyor. Yaşlılık, iş göremez seviyesindeki engellilik, yoksulluk ve yoksunluk gibi birçok sebeple sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Fakat zaman zaman da bu sosyal yardımların çalışmayı, istihdamı önlediğine dair görüşler gündeme geliyor. Bu konu, 9. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi’nde de masaya yatırıldı.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı İrem Coşansu Yazalan “Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” temasıyla düzenledikleri kongrede umudu yeniden kurmak, utancı dönüştürmek ve çaresizliğe çare bulmak için çalıştıklarını söyledi. Yazalan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak, bilgimsel bilgiyle deneyimi bir araya getirmek gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ise güç eşitsizlikleri ve tahakkümü görmeden, sosyal hizmetler alanında umut üretilemeyeceğini vurguladı. Cankurtaran “Eleştirel yaklaşımla birlikte umudu, çaresizlikle ve utançla kırıldığımız yerden bir yaklaşım üreteceğiz” dedi. “Türkiye’de bütün sorunların aile içerisinde kendi başına çözülmeye çalışıldığı için bizim gibi ülkelerde sosyal hizmetler alanı daraldı ve maalesef sosyal yardıma dönüştü” ifadesini kullandı.

Kongrede ayrıca, sosyal hizmetlerde çaresizlik, utanç ve umut kavramlarının yeri, uygulayıcılar, hizmet alanlar ve uygulama açısından çaresizlik, utanç ve umut sarmalı, marjinalleştirilen gruplar ve sosyal hizmetler, toplumsal dayanışma ve umut inşası, travma, şiddet, damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelede yapılması gerekenler paylaşıldı.

