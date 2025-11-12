CHP’liler İBB iddianamesine cevap versin

İBB iddianamesi çıktı. Başsavcılık, 4000 sayfa civarında önemli bir iddianame yazmış. Bakın orada ne diyor:
“İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.”
“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, 142 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi. İddianamede, tutuklu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, suç örgütü yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün'ün örgütsel konumlarına uyan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle kendi sorumlu oldukları yapılanmalarını emir-komuta yetkisi bulunduğundan aynı Kanun'un 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmaları öngörüldü.
Örgüt üyesi konumundaki şüphelilerden Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek'in örgütsel konumlarına uyan "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak" suçundan cezalandırılmaları, ayrıca bu şüphelilerin "özel vasfa haiz üye" konumunda oldukları anlaşıldığından kendilerine diğer örgüt mensubu şüphelilere nazaran alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yapılması iddianamede istendi.
İBB iddianamesinde onlarca suç iddiası var. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi doluysa bu nedir? CHP’lilerin buradaki iddialara cevap vermesi lazım. Başta Özgür Özel dâhil olmak üzere tüm partililerin haklarında somut iddia olunan bu şahıslar hakkında yorumu ne, merak ediyorum...
Boş diyenler ise neye göre boş diyecekler onu duymak isterim. Bekleyip görelim...
