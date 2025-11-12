CHP’liler İBB iddianamesine cevap versin

İBB iddianamesi çıktı. Başsavcılık, 4000 sayfa civarında önemli bir iddianame yazmış. Bakın orada ne diyor:

iddianamesinde, 142 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi. İddianamede, tutuklu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nunsuçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, suç örgütü yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün'ün örgütsel konumlarına uyanuyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle kendi sorumlu oldukları yapılanmalarını emir-komuta yetkisi bulunduğundan aynı Kanun'un 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmaları öngörüldü.

Örgüt üyesi konumundaki şüphelilerden Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek'in örgütsel konumlarına uyansuçundan cezalandırılmaları, ayrıca bu şüphelilerinkonumunda oldukları anlaşıldığından kendilerine diğer örgüt mensubu şüphelilere nazaran alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yapılması iddianamede istendi.

İBB iddianamesinde onlarca suç iddiası var. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi doluysa bu nedir? CHP’lilerin buradaki iddialara cevap vermesi lazım. Başta Özgür Özel dâhil olmak üzere tüm partililerin haklarında somut iddia olunan bu şahıslar hakkında yorumu ne, merak ediyorum...

Boş diyenler ise neye göre boş diyecekler onu duymak isterim. Bekleyip görelim...