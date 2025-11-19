Bu ifadeler bile yolsuzluğa bulaştığınızın kanıtı!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde öyle ifadeler var ki, şüphelilerin “Sistem” denilen yapıya sürekli para aktardığını ortaya koyuyor. İddianamenin 25, 26, 27 ve 28. sayfalarından bazı şüphelilerin ifadelerinden bölümler koyalım. Bu kadar farklı meslek grubundan insanlar herhâlde uyduracak değiller.

Özgür Özel’e çağrım, bunları da yalanlayın lütfen!"Bu ifadeler ve verilen rüşvetler yalandır"deyin. Biz de biraz gülelim...

Şüpheli Abdullah UÇAN'ın 14/05/2025 tarihli ifadesinden:“…Genel müdür yardımcısı Onur Aldı, üzerimizde baskı kurarak bu ihaleyi istisna (3G kapsamında) ihalesi olarak gerçekleştirmemizi istedi. İhalelerin hızlıca yapılmasını başkanlığın istediğini söyleyerek baskıyı arttırdı. (...) Yukarıda anlatmış olduğum süreçler Murat ONGUN'un talimatıyla gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin Ekrem İmamoğlu'nun onayı olmadan yapılamayacağını herkes bilir.”

Şüpheli Adem KAMEROĞLU'nun 17/04/2025 tarihli ifadesinde:"(...) Fatih KELEŞ yanıma gelerek 'başkanın selamı var, Beylikdüzü Voleybol Takımına sponsor olacaksın' dedi."

Şüpheli Alaeddin VARDAR'ın 25/06/2025 tarihli ifadesinden:“(...) Ağaç AŞ genel müdürü olan Ali Sukas'ın makam odasına gittiğimde bana 2024 yılı yerel seçimlerinde destek olmamı bunun için kendilerine para vermemi, para verdiğim takdirde ödemelerimi kolaylıkla alabileceğimi, aksi takdirde tarafıma yapılacak ödemelerin zorlaşacağını söyledi (...) Kendisi bu konuşmada 10.000,00 USD'ye daha ihtiyacının olduğunu, bu paranın yukarıdan istendiğini söyledi (...)”

Şüpheli Ali İhsan MENGİR'in 24/06/2025 tarihli ifadesinden:“(...) Ben de bunun üzerine Ali Sukas'ı arayarak bunun sebebini sordum, Ali Sukas bana bu konudan bilgisinin olduğunu, bu talebin yukarısının talebi olduğunu, bu paranın yukarıya ödeneceğini söyledi. Bu paraların verilmediği takdirde kurumdan ödemelerin alınamayacağını, bu durumlarda yukarının para göndermekten imtina ettiğini söyledi (...)”

Şüpheli Ensar GÜNEY'in 25/06/2025 tarihli ifadesinden:"(...)Bunun üzerine Ali SUKAS'la telefonda bir görüşme yaptım, bu görüşmede beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde odasında bana yukarısının para istediğini, bu parayı ödemem hâlinde alacaklarımın yüklü bir kısmını ödeyeceğini söyledi(...)"

Şüpheli Ertan YILDIZ'ın 06/05/2025 tarihli ifadesinden:"(...)Ekrem İMAMOĞLU tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslarda kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İMAMOĞLU da buna göz yumardı(...) Birinci yılın sonundan itibaren her ne kadar doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan gelmese bile Ekrem İMAMOĞLU adına Fatih Keleş yanıma gelerek bazı firmalara ihaleler verdirmem hususunda telkinlerde bulunmuştur. Bu firmaların çoğunluğu hatırladığım kadarıyla Beylikdüzü kökenli firmalardı(...)"

Fuat KELEŞ'in 21/04/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Bu konu ile ilgili Ekrem İMAMOĞLU babamı arayarak 'bu davadan feragat et' diye emir vaki haber verdi. (...) Fatih Keleş isimli birisi ofisime geldi. Benimle görüştü. 'Ben senin ruhsat işini çözerim' dedi ve bununla ilgili benim ofisimde (Mermerciler Sanayi Sitesi Beylizdüzü Dörter Mermer)'de görüşelim dedi. İlerleyen zamanda burada buluştuk. Benden 'senin ruhsat işini çözmem için bana Bir milyon dolar getirmen lazım' dedi. (...) Bu şahıs bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU'ndan aldığı direktif ile 'Bir milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz' diyerek beni korkuttu(...)"

Şüpheli Muzaffer BEYAZ'ın 14/04/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Kale Kent ile bahsettiğim Teras Park arasında bulunan köprü için Adem SOYTEKİN yanıma geldi. Kale Kent isimli projeyi Metin GÜL yapıyordu. Adem iki proje arasında yapılacak köprünün ben ve Metin Gül'ün yapacağını söyledi. Ben de neden bizim yapmamız gerektiğini sordum. Bana 'yukarıdan talimat geldi, iskana karşılık burayı yapacaksınız' dedi. Yukarıdan kastı Ekrem İMAMOĞLU'dur (...) Beylikdüzü'nde 2017'de bir proje yapmak için arsa sahibiyle sözleşme yaptım. Sonrasında Adem SOYTEKİN yanıma geldi. 'Başkan burayı istiyor' dedi. Ben de ne demek istediğini anlamadığımı söyledim. Bana Meydan Yakuplu isimli proje yapılacağını, benim sözleşme imzaladığım yerin yanındaki yeri proje kapsamında kendisinin yapacağını, bu nedenle bu yeri başkanın istediğini söyledi (...)"

Şüpheli Tamer GÜMÜŞ'ün 30/05/2025 tarihli ifadesinden:"... Yine gizli tanık beyanında ve Ümit POLAT'ın beyanlarında geçen 'Yukarının seçim dönemi için birçok müteahhitten para istemesi' hususundaki iddialar doğrudur. Benden talep edilen yukarının talep ettiği iddia edilen ancak kime gittiğini bilmediğim paraları vermek zorunda kaldım (...)”

Şüpheli Ufuk TETİK'in 16/05/2025 tarihli ifadesinden:"... Yine bu projede bir gün Adem Soytekin'e yatırımcılara tüm satışlarını bittiğini, bildirmek için yanına gittiğimde kendisi telefonla birisini arayarak 'başkanım oldu. Satışlar okeylendi' şeklinde bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme neticesinde Adem Soytekin bana şaka yollu 'Ekrem Başkanla görüştüm. Bir sıkıntı çıkarsa seni ayağından vururum' dedi. Görüşmenin içeriğinden anladığım, bu satışların bilgisi Ekrem İMAMOĞLU'na verilmiştir (...)"

Şüpheli Ümit POLAT'ın 28/05/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Ali SUKAS 2024 yılı yerel seçimleri öncesi Ağaç AŞ'de iş yapan ve gizli tanık beyanında geçen Firmalardan sözleşme bedellerinin yüzde onluk kısmını getirmeleri konusunda firma yetkilileriyle görüşmemi istedi. Kendisine böyle bir görüşme yapmayacağımı beyan ettim. 'Ben istemiyorum yukarıdan böyle istiyorlar' söyleminde bulundu (...)"

***

Selman NARMAN'ın 15/04/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Bu birim ve ihaleler ile ihalelere katılacak firmaların belirlenme süreci de yine Ekrem İMAMOĞLU'nun onayı ile Murat ONGUN'un kontrolünde yürütülürdü. Ekrem İMAMOĞLU'nun onayı olmadan hiçbir firmanın bu torbadan ihale alması söz konusu dahi olamazdı (...)"

Şüpheli Seyfi BEYAZ'ın 25/04/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Biz istenen 5 milyon doları ödemeyince belediye tarafından 197 milyon TL'lik bir ceza kesildi. Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesine dava açtık ve yürütmeyi durdurma kararı aldık. Ali Rıza AKYÜZ bizden para isterken bize 'Kardeşim geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz' gibi cümleleri çok sık kurmaktaydı (...)"

Şüpheli Seyfi BEYAZ'ın 14/05/2025 tarihli ifadesinden:"(...) WestSide isimli projede Fatih KELEŞ Ekrem İMAMOĞLU'nun yönlendirmesi ve Adem SOYTEKİN'in aracılığıyla bu projenin mermer işlerini bedelinden yüksek fiyatla almıştır (...)"

Şüpheli Mehmet İlhan GÜLAY'ın 07/05/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Tüm bu mağduriyetlere rağmen basında da yer aldığı gibi çok büyük bedellerle hissedarı olduğum şirketçe satın alınan taşınmazın daha fazla mağduriyet ortaya çıkarmaması için, bu süreçte Yavuz ERKUT'un 'Ekrem İMAMOĞLU'nun kesin talimatıdır ve Yakup ÖNER ne diyorsa ona göre hareket edilecek ve Yakup ÖNER'in bize gelip ısrarla baskı yaparak işlerinizin yürümesi içim ben ne diyorsam ona uyacaksınız' dediği ve bizim daha önceden arsamızda yaptığımız feragatlerin haricinde ekstradan 5.400 m2 daha istediklerini ifade etti (...)"

Şüpheli Eyüp SUBAŞI'nın 16/05/2025 tarihli ifadesinden:"(...) Fatih KELEŞ, bana bu nakit para alımından bizzat Ekrem İMAMOĞLU'nun bilgisinin olduğunu söylerdi. Zaten ifademin başında da belirttiğim üzere Ekrem İMAMOĞLU gayriresmî işleri Fatih KELEŞ ile birlikte yürütebileceğimizi bizzat söylemişti(...)"

