1970’lerden bu yana yayın yapan Rusya’ya ait “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 istasyonu son bir haftada olağan dışı sayıda kodlu mesaj iletti. Yayınlarda NATO üyesi Letonya’nın adının geçmesi, askeri hareketlilik iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya'nın kısa dalga radyo istasyonu UVB-76, bilinen adıyla "Kıyamet Radyosu" veya "Vızıltı", Avrupa'da yeni bir savaş hazırlığı endişesine neden olan pek çok mesaj yayınladı. 1970'lerden bu yana sürekli, ürkütücü bir vızıldama sesi yayınlayan istasyon, bu hafta arka arkaya kodlu yayınlarla dikkatleri üzerine çekti.

15 GİZEMLİ MESAJ VE NATO ÜYESİ LETONYA Uzmanlarca Rusya'nın stratejik askeri komutanlığına bağlı olduğu ve yurt dışındaki ajanlarına gizli emirler gönderdiği düşünülen radyo, son bir haftada 15 gizli mesaj yayınladı. Bu kriptik sinyallerde PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ gibi kod kelimeleri ve bir dizi sayı/harf dizisi yer aldı.

MESAJLARDAKİ LETONYA DETAYI Ancak en büyük paniği yaratan mesaj, NATO üyesi Letonya'nın adının geçtiği bir kod dizisi oldu. 17 Kasım'daki altı mesajlık seriden birinde net bir şekilde 'NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167' ifadesi yer aldı. Rusya, Ukrayna ve NATO arasındaki gerilimlerin tehlikeli boyutlara ulaştığı bir dönemde Letonya'nın doğrudan adının anılması, endişeleri zirveye taşıdı.

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ: NATO MADDE 5 TETİKLENİR Mİ? İngiliz Askeri İstihbarat Servisi’nden (MIS) Al Carns, geçen hafta Avrupa'nın bir savaşın eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu. NATO Şefi Mark Rutte de, "Rusya savaşı Avrupa'ya geri getirdi ve büyük dedelerimizin katlandığı savaşın ölçeğine hazır olmalıyız" diyerek hazırlık çağrısı yaptı.

Mesajlarda Letonya isminin geçmesi, olası bir Rusya saldırısının tüm ittifak üyelerinin birbirini savunma sözü verdiği NATO'nun 5. Maddesi'ni tetikleyeceği ve bunun potansiyel olarak topyekûn bir nükleer savaşa yol açabileceği korkusunu gündeme getirdi.

Ayrıca, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla yakındaki güç istasyonlarının hasar görmesi sonucu 14 Kasım'da geçici olarak devre dışı kalan istasyonun, bu arızanın ardından yoğun bir şekilde yeni mesajlar yayınlamaya başlaması, bu sinyallerin aciliyetine dair tartışmaları artırdı.

"BU KADAR SIK MESAJ YAYINLAMASI ÇOK GARİP" Rusça konuşan bir dinleyici, sosyal medyada bu kadar çok mesajın kısa sürede yayımlanmasının çok garip olduğunu, zira normal aralığın ayda veya iki ayda bir mesaj olduğunu belirtti.

