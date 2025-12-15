Kabinesi toplantısı, iki haftalık aranın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerinin başında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın Karadeniz’deki yansımaları geliyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Özellikle ticari gemilerin güvenliği, enerji taşımacılığı ve deniz trafiğinde yaşanan riskler masaya yatırılacak. Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü denge politikası ve bölgesel istikrara katkı sunan adımları değerlendirilecek.

Kabine bugün toplanıyor! Karadeniz’deki saldırılar masaya yatırılacak

SURİYE MASADA

Toplantının bir diğer önemli başlığı “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında sürdürülen çalışmalar olacak. Bu çerçevede, TBMM’de oluşturulan ve rapor aşamasına geçen komisyonun son çalışmaları ele alınacak. Toplantıda ayrıca, Suriye’deki son gelişmelerde masaya yatırılacak. Terör örgütü SDG’nin Suriye hükûmetine entegresi, son dönemde artan hareketlilik, Türkiye’nin sınır güvenliğini etkileyen gelişmeler ve sahadaki güncel tablo detaylı biçimde istişare edilecek. Kabinede ayrıca Filistin ve Sudan’daki insani krizler de ele alınacak.

Öte yandan mevcut ekonomik veriler de toplantıda istişare edilecek. Asgari ücret görüşmelerinde gelinen son durum ile kamu yöneticilerine 30 bin liralık ücret artışını öngören ancak geri çekilen düzenleme de masaya yatırılacak.

