İl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandıktan sonra Özgür Özel ve yönetimin karşı geldiği Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde polis zoruyla il binasına girmişti.

SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞLARDI

Bu sırada bina dışında ve içinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, bugün de CHP'nin il binasına geldi.

5 DAKİKA İÇİNDE BİNADAN AYRILDI

Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.