Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı

İl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İl Başkanlığı&#039;na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mahkemece CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan ve olaylı bir şekilde binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, bugün de il binasına gitti. 5 dakika sonra başkanlıktan ayrılan Tekin, "Çok sevdiğim bir arkadaşımın ölüm haberini aldım" demekle yetindi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandıktan sonra Özgür Özel ve yönetimin karşı geldiği Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde polis zoruyla il binasına girmişti.

SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞLARDI

Bu sırada bina dışında ve içinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, bugün de CHP'nin il binasına geldi.

İl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı - 1. Resim

5 DAKİKA İÇİNDE BİNADAN AYRILDI

Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

İl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı - 2. Resim

Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde!Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a "koşulsuz" destek mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı! Göklere tam bağımsızlık geliyor - GündemHÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı!Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu - GündemÜzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik olduMaaş krizi ilçe ilçe yayılıyor: İşçiler belediye binalarını işgal etti - Gündemİşçiler belediye binalarını işgal etti!Özgür Özel'e soğuk duş! Miting yapacağı meydana "Kılıçdaroğlu" pankartı astılar - GündemMiting alanına "Kılıçdaroğlu" pankartı asıldıKendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı - GündemTepki gösteren kadın yerine başkasını dövdüTarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü - GündemTarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...