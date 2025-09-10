CHP'ye Beykoz'da bir şok daha! Özlem Gürzel'in ardından 2 isim daha istifa etti

10 Mart 2025'te Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Gürzel, dün akşam CHP'den istifa etti.

İlgili Haber AK Partili milletvekili Rümeysa Kadak, dünyaca ünlü üniversitenin yüzü oldu

GÜRZEL: VERİLEMEYECEK TEK BİR HESABIM YOK!

Parti yöneticilerinden destek görmediği ve yalnız bırakıldığını ifade eden Gürzel, "Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10 Mart 2025 tarihinden bugüne kadar yapmaktayım. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" dedi.

2 CHP'Lİ ÜYE DE İSTİFA ETTİ

Gelişmelerin ardından bu sabah bir şok daha yaşandı. Gürzel'in ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

UZUN: SÜREKLİ AYRIŞTIRICI BİR TUTUM İZLEDİLER

Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir.

Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

GÖKDEMİR: YALNIZ BIRAKILDIM

Gökdemir ise şu açıklamayı yayınladı: "Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde, atadan babadan miras kalan bu dava yolunda emek verdim, mücadele ettim. Bugün Beykoz'da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum. Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim.

Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek"