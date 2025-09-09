Beykoz Belediye Başkan Vekili, Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa etti

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmiş Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Köseler'in tahliyesine itirazı sonrası Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verilmişti.

Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, X hesabından yaptığı yazılı açıklamayla, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"BEYKOZ HALKINA VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIM YOKTUR"

Yaptığı açıklamada vicdanının rahat olduğunu ifade eden Gürzel, "Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" ifadelerini kulladnı

"ASILSIZ SUÇLAMALAR, İFTİRALAR, PSİKOLOJİK ŞİDDETE VARAN BASKILAR..."

Gürzel, psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.

"YALNIZCA AK PARTİ, MHP DESTEKLEDİ"

Özlem Vural Gürzel, yalnızca AK Parti, MHP ve Beykoz halkı tarafından desteklendiğini gördüğünü dile getirerek, Anadolu Adliyesi’nde görülen davada yöneltilen asılsız suçlamalarla birlikte durumun artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.



