Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine giriyor

3 Mart'ta tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yargılandığı davanın ara kararında mahkeme, Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Dün alınan bu kararın ardından harekete geçen savcılık, Alaattin Köseler başta olmak üzere birçok ismin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itirazı kabul edildi.

Mahkeme, Alaattin Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.