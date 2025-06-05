Beykoz Belediyesi iddianamesi hazır! Alaattin Köseler'e 67 yıl hapis istemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2025 15:31 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 15:40 - Güncelleme:

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma 2 Eylül'de görülecek. Köseler için 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma 2 Eylül'de görülecek. Köseler için 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İlgili Haber CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı NE OLMUŞTU? Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz aylarda başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması tamamlanmış, aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlanmıştı. Alaattin Köseler Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezası istenmişti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar