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Beykoz Belediyesi iddianamesi hazır! Alaattin Köseler'e 67 yıl hapis istemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beykoz Belediyesi iddianamesi hazır! Alaattin Köseler&#039;e 67 yıl hapis istemi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma 2 Eylül'de görülecek. Köseler için 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma 2 Eylül'de görülecek.

Köseler için 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz aylarda başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması tamamlanmış, aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlanmıştı.

Alaattin Köseler
Alaattin Köseler

Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezası istenmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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