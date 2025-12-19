Türkiye, savunma ve havacılık ihracatı ocak-kasım döneminde yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşırken, aralık ayında 8,5 milyar dolar olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu miktarın neredeyse iki katı siparişin de beklediğini söyledi

HABER MERKEZİ - Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında her ay yeni bir başarı hikâyesi yazarken, bekleyen siparişler, önümüzdeki yıllarda bu alandaki ihracatın daha da artacağını gösteriyor. Ocak-kasım dönemi savunma sanayii alanında toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar 733 milyon dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

Aralık verilerinin gelmesi ile birlikte bu rakamın 8,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türk savunma sanayii 1.400’ün üzerinde aktif proje ve 100 milyar doları aşan proje portföyüyle faaliyet gösteriyor. Sektör, 3.500’den fazla firma, ortalama yaşı 34 olan 100 bine yakın çalışanla millî ekonominin en dinamik bileşenlerinden birini oluşturuyor. Yerli olarak geliştirilen savunma sanayii ürünleri, terörle mücadele operasyonlarında ve Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aktif ve başarılı bir şekilde kullanılıyor. Bu ürünler aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere ihraç ediliyor. Özellikle dünyada konuşulan İHA ve SİHA, modern savaş alanında oyunun kurallarını değiştiren bir konsept olarak dikkat çekiyor.

16 milyar dolarlık sipariş sırada bekliyor! Savunma sanayii ihracatında rekora koşuyoruz

İKİ KATI SİPARİŞ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma sanayiinde ürün bazlı olarak dünyaya daha fazla açılmaya başladıklarını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:

Dolayısıyla dünyada dost ülkelerle, müttefik ülkelerle elbette, daha fazla iş birliği içinde savunma sanayimizi daha yükseklere taşıyacağız. İhracatta 8,5 milyar dolara çıktık. Daha sevindirici olanı şu “backlog” diyorlar. Yani sırada bekleyen siparişler bu miktarın neredeyse iki katı kadar. Dolayısıyla bu, bu yıla özgü bir yükseliş değil önümüzdeki yıllarda da ciddi anlamda bir savunma sanayii ihracatı yapacağımızı şimdiden gelen siparişlerden anlıyoruz. Neredeyse bugünkü ihracatın iki katı kadar talep söz konusu, sipariş söz konusu. Bu da sektörümüzün geldiği yeri, gücünü gösteriyor. Büyük bir tedarik sistemi var ve en iyi taraflarından biri şu: savunma sistemimizin: Amerika’da, Batı’da, çok yaşlı bir çalışan nüfus var bu sektörde, biz de ise yaş ortalaması 34; çok daha genç ve gelecekte çok daha ümit vadeden bir grubumuz var.

DIŞA BAĞIMLILIK %20’NİN ALTINA İNDİ

İstanbul Sanayi Odasında savunma sanayiinin geldiği yer masaya yatırıldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ülkemiz savunma sanayiinin Türkiye’nin küresel gücünü belirleyen başlıca faktörlerden biri olduğunu, millî ve yerli yapısının geliştiğini söyledi. Bahçıvan, Türkiye’nin yarışın dışında kalma lüksü olmadığını da vurguladı.

Savunma sanayiinin başarısının birkaç büyük firmanın değil, alt yüklenicilere, AR-GE merkezlerinden teknoloji girişimlerine kadar binlerce paydaşın birlikte oluşturduğu bir ekosistem olduğunu söyleyen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci de “Bugün; 62 projeden 1000’in üzerinde projeye, 1 milyar dolarlık üretim hacminden 12 milyar dolara, 248 milyon dolarlık ihracattan 7,5 milyar dolara, 9 bin kişilik insan kaynağından 100 bin kişiye, yüzde 80 dışa bağımlılıktan pek çok alanda yüzde 20 seviyelerine gelmiş bir Türkiye var. Bu dönüşüm; Türkiye’nin iradesinin, mühendisinin zekâsının, sanayicisinin adanmışlığının eseridir” ifadesini kullandı.

